الحكومة العراقية تطمئن المواطنين: لا داعي للقلق.. الأمن الغذائي مضمون

شفق نيوز/ طمأنت وزارة التجارة العراقية، يوم الثلاثاء، المواطنين ونفت مايتردد من شائعات بدعوتها لهم لغرض تخزين المواد الغذائيةً تحسباً للظروف الطارئة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك خزيناً كبيراً وجيداً لمواد السلة الغذائية بعد ان عملت الوزارة بشكل جدي على توفير هذا الخزين بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي الذي ساهم في توفير الخزين من خلال تعاقدات وفق رؤوية استراتيجية وقراءة للمشهد الدولي فضلا عن نجاح الموسم التسويقي لمحصول الحنطة الذي يعد الاكبر بتاريخ البلاد".

ودعت وزارة التجارة المواطنين الى "استلام وجبة جديدة من مواد السلة الغذائية في عموم مناطق العراق"، مشددة على "عدم التعامل مع الاشاعات او مايروج له في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالبت وسائل الاعلام بتوخي الدقة والحذر فيما يتعلق بالامن الغذائي الى العراق والحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية.