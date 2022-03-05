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الحكومة العراقية تطلق وجبة جديدة من السلة الغذائية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-05T16:27:14+0000
الحكومة العراقية تطلق وجبة جديدة من السلة الغذائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، يوم السبت، اطلاق عمليات تجهيز وجبة جديدة من مادة الطحين ومفردات السلة الغذائية في بغداد وعموم المحافظات استعدادا لشهر رمضان.

وقالوزير التجارة علاء الجبوري، في بيان اليوم، ان "وزارة التجارة اطلقت هذا اليوم، تجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية استعدادا لشهر رمضان، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الجلسة التي عقدت في 22 شباط الماضي وكذلك تم اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

واضاف ان"التجارة ونتيجة لارتفاع الاسعار والظروف الاقتصادية الراهنة، قررت اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين ضمن البطاقة التموينية، حيث ستقوم مراكز الخزن والتسويق بتجهيز الحنطة الى المطاحن الحكومية والاهلية، لغرض تجهيزها الى المواطنين خلال هذا الأسبوع".

واشار الوزير الى، ان"الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قامت بقطع الحصة الرمضانية لجميع مفردات السلة الغذائية استعدادا للشهر الفضيل".

كما نوه الى، ان"قرار تقديم تجهيز هذه المواد هو للمساهمة في استعداد الأسر العراقية للشهر الفضيل وتأمين تجهيز هذه المواد كاملة للمواطنين، دون السماح الى المتضاربين بالاسعار وضعاف النفوس من رفع الاسعار واستغلال الاقبال الكبير على شراء السلع قبيل شهر رمضان"، مؤكدا ان"كميات كبيرة من الحنطة سيتم تجهيزها الى المطاحن اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لغرض البدء بعمليات انتاج الطحين".

ودعا الجبوري وكلاء المواد الغذائية، الى "تسلم حصصهم من مفردات السلة الغذائية في جميع محافظات البلاد"، مطالبا "اصحاب المطاحن الأهلية بـ"مراجعة مراكز القطع في الشركة العامة لتجارة الحبوب لغرض البدء بعمليات الانتاج".

وطمأن الوزير الجبوري العراقيين، بان"هناك اجراءات مهمة تعمل بها وزارة التجارة، لغرض تأمين مادة الحنطة وتجاوز الازمة الكبيرة التي تواجه العالم نتيجة ارتفاع الاسعار، بسبب التطورات السياسية"، مؤكدا انه"لا توجد ازمة بمادة الطحين بالنسبة للبطاقة التموينية والمشمولين بها البالغ عددهم اربعين مليونا وما يحدث من ارتفاع الاسعار مرتبط بالقطاع الخاص والبورصة العالمية".

وتابع الجبوري بالقول ان"وزارة التجارة تجهز 460 الف طن من مادة الحنطة في كل وجبة الى عموم المطاحن في عموم العراق وانها اعدت خطة من اجل تأمين مادة الطحين المواطنين، رغم ارتفاع الاسعار والازمة الروسية الاوكرانية التي تسببت في ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية".

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