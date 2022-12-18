الحكومة العراقية تطلق منحة مليون ونصف المليون دينار لـ6500 أُسرة نازحة عائدة لديارها

شفق نيوز/ أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، إطلاق منحة مالية جديدة مقدارها مليون ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، بواقع اكثر من (6500) أسرة.

وأكدت الوزيرة في بيان اليوم، أن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا بالواقع المعيشي للنازحين والعائدين، وأن إطلاق تلك المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح.

واشارت جابرو، إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق منح مالية جديدة لشمول بقية العوائل، بعد توفر الأموال الكافية لذلك.