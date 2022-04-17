الحكومة العراقية تطلق حملة كبرى لمواجهة شح المياه في ديالى

شفق نيوز/ أوعز وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم الأحد، بالمباشرة في اطلاق حملة كبرى لمواجهة شح المياه في محافظة ديالى

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من محافظة ديالى ممثلا برئيس الجمعيات الفلاحية في المحافظة رعد مغامس والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

وأوضح البيان أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة الوضع المائي في محافظة ديالى والأقضية والنواحي التابعة لها.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن: محافظة ديالى من أولويات عمل الوزارة والمتابعات الميدانية مستمرة لتأمين المياه للمحافظة وتعزيز نهر ديالى بالمياه لأرواء البساتين، مضيفا بأن التجاوزات آفة وضرورة التكاتف والتنسيق مع القوات الأمنية والعمليات المشتركة لإزالتها.

واستمع الوزير لطلبات الحضور وأوعز بإتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة التي تخدم أهالي المحافظة وتكليف فريق برئاسة مدير عام التشغيل ومركز الدراسات لتشكيل لجنة لدراسة الحلول اللازمة والمقترحة لغرض إقرارها والمباشرة بحملة كبرى لمواجهة شح المياه في المحافظة. ووجه الحمداني ايضا بـ"الإستمرار بأعمال الكري والتطهيرات، وكذلك متابعة إزالة الآبار المنشأة تجاوزا، وإستمرار أعمال حفر الآبار ونصب طواقم الضخ وحسب الحاجة الفعلية في المناطق الحرجة وإعداد دراسة مستفيضة بذلك".

وأكد الوزير بضرورة التعاون مع الوزارة لزراعة المحاصيل وحسب المخزون المائي المتوفر في البلاد

هذا وحضر اللقاء مديرو دائرة التخطيط والمتابعة و هيئة التشغيل والمياه الجوفية ومديرو الموارد المائية والمياه الجوفية في المحافظة، حسب البيان.

وحذر مسؤولون في ديالى في وقت سابق من "هلاك آلاف الدوانم من البساتين وانعدام ماء الشرب في الصيف المقبل مع تفاقم ازمة الجفاف وانحسار وانعدام مياه نهر ديالى.

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الامطار في الموسم الشتوي الماضي الى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.