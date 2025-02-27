الحكومة العراقية تطلق استمارة إلكترونية لاستعادة حقوق المسيحيين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون مجلس الوزراء العراقي واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن إطلاق استمارة إلكترونية مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين المسيحيين والمكونات الاجتماعية الأخرى بشأن التجاوزات على عقاراتهم في محافظتي بغداد ونينوى.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى توصيات اللجنة المعنية بحماية أملاك هذه الفئات، مشيرة إلى أن المواطنين المتضررين يمكنهم تقديم شكاواهم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

🔗 رابط الاستمارة