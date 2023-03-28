الحكومة العراقية تطلب من وزير الدفاع السابق التنازل عن قطع أراض (وثيقة)

شفق نيوز/ صادقت رئاسة مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن تخصيص قطع اراض لوزير الدفاع السابق جمعة عناد، خلافاً للشروط والضوابط وطالبته بالتنازل عنها خلال مدة 30 يوماً.

جاء ذلك في كتاب رسمي حمل عنوان "محضر تحقيق" موجه من رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نجيب شكر محمود إلى أمانة السر في وزارة الدفاع، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

وتضمن الكتاب أنه "لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن المخالفات المرتكبة في منح وتخصيص قطع اراض خلافا للشروط والضوابط المحددة، نرجو إلزام منسوبيكم (جمعه عناد سعدون) و(جاسم حمادي زاير) بتقديم طلبات التنازل عن قطع الأراضي المبينة إزاء كل منهما خلال مدة 30 يوما حفاظا على المال العام وبخلافه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفقا لاحكام القانون.