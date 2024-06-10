الحكومة العراقية تضيف 150 ألف دينار لرواتب العمال المتقاعدين

شفق نيوز/ صوتت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، على زيادة رواتب العمال المتقاعدين بمبلغ 150 ألف دينار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)".

من جانبه قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، إن "الزيادة ستكون على الحد الادنى للراتب بمقدار 350 ألف دينار، ليصبح 500 ألفاً، مشيرا الى الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار".