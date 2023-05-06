الكشف عن خطة لاستحداث 100 مركز صحي في العراق خلال العام 2024

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، يوم السبت، أن الوزارة وضعت خطة لاستحداث 100 مركز صحي في المحافظات خلال العام المقبل بهدف تحسين الواقع الصحي في البلاد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارته لمحافظة ميسان لمتابعة الواقع الصحي هناك.

وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة للعام المقبل، "وهي استحداث 100 مركز صحي للرعاية الاولية في المحافظات تقدم كافة الخدمات الأولية والتحصينية ورعاية الأم والطفل لتكون نقلة في نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".