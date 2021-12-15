الحكومة العراقية تضع حجر اساس "دار المخطوطات": سيكون قبلة جامعات العالم

شفق نيوز/ وضعت الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، حجر الأساس لـ"دار المخطوطات" في بغداد لعرض أكثر من 47 الف مخطوطة، مؤكدة أنها ستكون قبلة جامعات العالم.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، على هامش وضع حجر الأساس لدار المخطوطات العراقية على أرض مطار المثنى ببغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، "حضرت إلى هنا بطلب من وزير الثقافة للمساهمة بوضع حجر الأساس لدار المخطوطات العراقية"، مبيناً أن "هذا المشروع مهم في تاريخ الشعوب".

وأضاف أن "شعوب العالم تفتخر بمثل هذا المشروع، حيث أنه فرصة لنقل التراث من جيل إلى آخر، من أجل أن يفتخر احفادنا بما ساهم أجدادنا".

وأشار إلى أن "هناك اكثر من 47 الف مخطوطة"، مشدداً "يجب أن نستمر في هذا الانتاج وحماية هذا التراث، كما يجب الاهتمام بالثقافة".

واعتبر أن "المستقبل يبدأ من تجارب الماضي، ولذلك نفتح اليوم هذا المشروع بوضع حجر الأساس، اذ يجب الاعتزاز بالتاريخ والانتماء للعراق".

من جانبه، قال وزير الثقافة حسن ناظم خلال المؤتمر، إن "وضع حجر الأساس لدار المخطوطات العراقية على أرض مطار المثنى في بغداد، إشارة لقدرتنا على استئناف الرحلة الحضارية التي بدأ بها اسلافنا"، موضحاً "لدينا 47 الف مخطوطة ستكون قبلة الباحثين من ارجاء جامعات العالم".

وتابع "لم تحظى المخطوطات في يوم من الايام بدعم خاص بها"، مؤكداً "هنا يأتي حدث مهم وهو حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لوضع حجر الأساس وله أهمية كبيرة، حيث مرت 80 سنة على هذه الدار ولم تتأسس".

ويمتلك العراق مؤسسة فكرية تدعى "دار الكتب والوثائق العراقية"، وهي أقدم مكتبة عامة في العراق الحديث وكانت تسمى سابقا بالمكتبة الوطنية ومركز الإيداع في العراق. تشكلت في 1987 نتيجة قرار دمج المكتبة الوطنية مع المركز الوطني للوثائق. غالباً ما تضررت نتيجة الحروب والصراعات التي شهدتها البلاد.