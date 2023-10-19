الحكومة العراقية تصوت على إنشاء مدينة غابات مستدامة وعلى مشروعين سكنيين في بغداد ونينوى

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث للّجنة العليا للإعمار والاستثمار.

وذكر بيان صادر عن مكتبة السوداني الإعلامي، أنه جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الملفات والمواضيع ذات الصلة، التي تستند إلى رؤية الحكومة وأولوياتها، والتي جاءت في المنهاج الوزاري، وتركزت على الاستثمار الأمثل، والمشاريع التنموية التي يحتاجها البلد، بما ينعكس بصورة واضحة على تغطية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل كثيرة ومهمة.

وفي ضوء مخرجات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة، الذي عُقد في آيار 2023، ناقشت اللجنة المعروض من المشاريع في هذا القطاع، وقررت المضيّ في المشاريع الخاصة بإنتاج الأسمدة مثل اليوريا والكبريت المصفَّى، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن جرت مناقشة مشروع تطوير أراضي معسكر الرشيد لإنشاء مدينة غابات مستدامة، توفّر مساحات خضراء إضافية للعاصمة، وتحسّن الواقع البيئي فيها، بحضور أمين بغداد.

واشار البيان الى انه جرى، خلال الاجتماع، التصويت لصالح إنشاء مشروعين سكنيين في محافظة نينوى، وتقرر منح الجهة المالكة للأرض التي ستنشأ عليها المجمعات التفاوض مع الشركات المتقدمة للاستثمار، وفقاً لرؤية الحكومة في إنشاء المدن الجديدة لتحديد حصة مناسبة من الوحدات السكنية لصالح الجهة مالكة الأرض، وعرض النتائج على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار لاحقاً.

كما تمت مناقشة النماذج الاقتصادية الملائمة لإنشاء محطات إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظتي بغداد وصلاح الدين، من أجل اختيار النموذج الذي يقلل الأعباء المالية على الخزينة العامة، بحسب البيان.