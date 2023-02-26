الحكومة العراقية تصرف منحة مليون ونصف المليون دينار لأكثر من 2000 أسرة عائدة لسنجار

شفق نيوز/ أطلقت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، منحة العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار ليتم توزيعها على 2006 أُسر عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار.

وقضاء سنجار يبعد عن مدينة الموصل 80 كم، تسكنه أغلبية من الإيزيديين وأقلية من العرب، ويتألف من أقضية وبلدات متعددة.

وتعدّ هذه المنطقة من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

كما شهدت السنوات الأخيرة دعوات من بعض الساسة بإقامة منطقة حكم ذاتي أو محافظة خاصة بالأقليات في هذه المنطقة وخصوصاً بعد اجتياح تنظيم داعش لها.