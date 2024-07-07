الحكومة العراقية تعتزم إطلاق استراتيجية وطنية لترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ يعتزم مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رسم خطة استراتيجية تعنى ببناء المعرفة وترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

وقال مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي عمار حسين، إن هذه الخطة ستعد من خلال عقد الشراكات التعاونية مع جميع قطاعات الدولة لرسم خطة استراتيجية تُعنى ببناء المعرفة وترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المجتمع ضمن رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع" من أجل ضمان الاستفادة منه للجمهور وفي دعم التطور التقني والتكنولوجي والعلمي لغرض مواكبة آخر التطورات والتي من شأنها تحسين البنية الاقتصادية والعلمية والثقافية للحكومة.

واضاف ان كل هذا يتوافق مع خطة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، وعلى هذا الاساس انشأت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي برئاسة السوداني وتضم كلا من وزارات: التخطيط، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والاتصالات، وهيئة الاعلام والاتصالات، والمستشارين المتمثلة لمكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والاكاديمية والذكاء الاصطناعي.

وتابع حسين ان من أبرز اهداف هذه اللجنة بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وانشاء نهج استراتيجي تتبعه الدولة لإنشاء مراكز بحث وتطوير الذكاء الاصطناعي والاستثمار في إنشاء مراكز أو معاهد مخصصة للبحث والتطوير في هذا المجال وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية لتنمية القوى العاملة الماهرة والمتمكنة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أشار مقرر اللجنة إلى أن ذلك دمج شمل دورات الذكاء في المناهج الأكاديمية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة،وتعزيز ثقافة التعلم المستمر في القوى العاملة،وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات البحث،ويمكن لهذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على تسريع تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي،وضمان استفادة القدرات الوطنية من الخبرات العامة والخاصة.

ونوه حسين إلى ان الخطة تسعى إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح يشجع على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وتوفر اللوائح والإرشادات بشأن خصوصية البيانات والأمان والشفافية وتعزيز بيئة مواتية للابتكار مع ضمان تلبية الاعتبارات الأخلاقية.