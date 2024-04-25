الحكومة العراقية تخطط لبناء 10 آلاف مدرسة في عموم البلاد

شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء وليد الحلي، يوم الخميس، أن الحكومة تخطط لبناء عشرة آلاف مدرسة في عموم العراق بأسرع وقت ممكن، مع تجهيزها بأحدث الأجهزة الإلكترونية.

وقال الحلي لوكالة شفق نيوز، إن "التخطيط الحكومي الإستراتيجي يتضمن بناء أكثر من 10 آلاف مدرسة في بغداد والمحافظات كافة بأقرب وقت، مع استمرار عملية بناء المدارس وفق زيادة النسبة السكانية في البلاد".

وأضاف أن "الحكومة شخصت أن هناك مشكلة كبيرة في المباني المدرسية وأنها ليست بالمستوى المطلوب، وبالتالي يجب إعادة إعمار المدارس وبناء مدارس جديدة وفق التطور العلمي التكنولوجي الحديث مع توفر الأجهزة الإلكترونية للمختبرات المدرسية".

وأشار إلى أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بإنجاز ملف المدارس وتطوير نظام التعليم في العراق، والحكومة أنجزت بناء الكثير من المدارس، ومعدل البناء في تزايد مستمر وفق توجيهات رئيس الوزراء لمواكبة التطورات العالمية".

يشار إلى أن العراق يعاني من أزمة كبيرة في عدد الأبنية المدرسية في بغداد والمحافظات حيث أن العديد من المدارس فيها دوام ثنائي وثلاثي بسبب كثرة أعداد الطلبة وقلة المدارس.