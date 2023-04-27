الحكومة العراقية تخصص طائرة خاصّة لنقل المثقفين المشاركين في معرض تونس للكتاب

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتخصيص طائرة خاصّة لنقل الوفد العراقي الثقافي المشارك في معرض تونس الدولي للكتاب، دعماً للحضور الثقافي والإبداعي العراقي في المحافل الدولية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد الى وكالة شفق نيوز.

وستحمل المشاركة العراقية، وفق البيان، صفة ضيف الشرف لأول مرّة في هذه التظاهرة الثقافية العربية والدولية. ويضمّ الوفد العراقي المشارك، عدداً كبيراً من المثقفين والأدباء والكتّاب العراقيين.

ويأتي هذا الدعم للمشاركة العراقية تأكيداً لنهج الحكومة في الاهتمام بالحركة الثقافية والنتاج الإبداعي العراقي، وتوفير أسباب التواصل لها، وتمكينها من تمثيل صورة العراق المشرقة أمام العالم، بحسب ما جاء في البيان.