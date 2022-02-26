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الحكومة العراقية تحذر من المكاتب الوهمية المُروجة لقروض الإسكان

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-26T08:57:06+0000
الحكومة العراقية تحذر من المكاتب الوهمية المُروجة لقروض الإسكان

شفق نيوز/ حذرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، يوم السبت، الأشخاص الراغبين بالحصول على قروض صندوق الاسكان، من التعامل مع جهات خارج الصندوق تدعي بأنها وسيط لترويج معاملات القروض.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان هناك مكاتب و روابط وهمية تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على خداع المواطنين واستغلالهم، مؤكداً أن التقديم على قروض صندوق الاسكان، يكون عبر فروع الصندوق حصراً، والروابط الالكترونية الموجودة في موقع الصندوق وصفحة الفيسبوك الرسمية.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.

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