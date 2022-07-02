الحكومة العراقية تحدد عطلة العيد

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عطلة عيد الأضحى.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، إن الكاظمي "وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتاريخ 2/7/2022، ما يأتي: تبدأ عطلة عيد الأضحى ، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق".

وأضاف البيان أن "الدوام الرسمي سيُستأنف في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022".