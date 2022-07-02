سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكومة العراقية تحدد عطلة العيد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T18:48:25+0000
الحكومة العراقية تحدد عطلة العيد

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عطلة عيد الأضحى.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم، إن الكاظمي "وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، الخامسة والعشرين، المُنعقدة بتاريخ 2/7/2022، ما يأتي: تبدأ عطلة عيد الأضحى ، يوم السبت، الموافق 9/7/2022، وتنتهي يوم الخميس، الموافق، 14/7/2022، المقترنة مع تأسيس جمهورية العراق".

وأضاف البيان أن "الدوام الرسمي سيُستأنف في المؤسسات الحكومية كافة، يوم الأحد، الموافق، 17/7/2022".

related

الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي خمسة ايام بمناسبة العيد

Date: 2019-08-06 13:17:36
الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي خمسة ايام بمناسبة العيد

وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة

Date: 2022-05-16 04:31:08
وزارة التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الجامعية كافة

مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الأضحى

Date: 2021-07-10 17:17:32
مكتب السيستاني يحدد أول أيام عيد الأضحى

الحكومة العراقية تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة

Date: 2020-04-23 15:55:05
الحكومة العراقية تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة

محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الأحد لهذا السبب

Date: 2022-07-02 14:16:57
محافظة عراقية تعطل الدوام غدا الأحد لهذا السبب

العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

Date: 2020-08-27 18:21:14
العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

عطلة رسمية في سبع محافظات وجزء من بغداد السبت المقبل

Date: 2022-03-17 18:52:37
عطلة رسمية في سبع محافظات وجزء من بغداد السبت المقبل

محافظة عراقية تعطل دوام مدارسها

Date: 2022-01-17 21:19:15
محافظة عراقية تعطل دوام مدارسها