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الحكومة العراقية تحدد أسباب تراجع الكهرباء: فقدنا أكثر من 7500 ميغاواط

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-22T08:22:27+0000
الحكومة العراقية تحدد أسباب تراجع الكهرباء: فقدنا أكثر من 7500 ميغاواط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية يوم السبت تراجع ساعات تجهيز الطاقة من المنظومة الوطنية في مناطق ومدن البلاد كافة بإستثناء إقليم كوردستان، مشيرة إلى فقدان أكثر من 7500 ميغاواط.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، بأن "تخفيض معدلات الغاز الوطني وانحسار اطلاقات الغاز المورد واطفاء الخطوط الايرانية ينعكس سلباً على منظومة الطاقة الكهربائية".

وأوضح البيان أنه "لا زالت منظومة الطاقة الكهربائية متأثرة بشكل كبير بفعل انحسار اطلاقات الغاز المورد وتخفيض معدلاته الى ٨.٥ مليون متر مكعب يومياً من اصل ٥٠ مليون، وكذا اطفاء الخطوط الايرانية الناقلة للطاقة الى العراق.مما ادى الى خسارة ١١٠٠ ميغاواط ".

ووفقا للوزارة فإنه "جرى اليوم السبت تخفيض ٥٠% من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبير، غرب القرنة/١ ، الشمالية والجنوبية، بسبب سوء الأحوال الجوية".

وتابع البيان أنه "بذلك تصبح القدرة المفقودة بسبب انخفاض ضغط الغاز بحوالي ٦٥٠٠ ميغاواط"، مشيرا إلى أن القدرة المفقودة من الخطوط الإيرانية بحدود ١١٠٠ ميغاواط، وهو ما يلقي بظلاله على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء".

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

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