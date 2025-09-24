الحكومة العراقية تتسلم مواطنين كانوا محتجزين لدى السعودية

شفق نيوز - بغداد / الرياض

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تسلم عراقيين كانوا محتجزين لدى السلطات السعودية.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن السوداني أوفد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء، وفداً برئاسة إحسان العوادي مدير مكتبه.

ووفقا للبيان، فقد "تسلم الوفد الرسمي المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى السعودية لأسباب مختلفة، إذ ستتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء.

وأشار المكتب الى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كان قد وعد خلال لقاء السوداني في قمة الدوحة التي عقدت منتصف شهر أيلول الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي وقت لاحق أفاد المكتب في بيان ثان، بوصول الوفد العراقي إلى بغداد برفقة المواطنين العراقيين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجانب السعودي.

من جهته أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي الذي أخذ على عاتقه متابعة القضية، أن المحتجزين في السعودية تم تسلمهم بعد الإفراج عنهم والان هم في طريقهم الى بغداد.

وكان النائب المالكي قد أعلن، يوم الأحد 21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن السلطات السعودية أفرجت عن عراقيين كانوا محتجزين لديها.

وكان المالكي قد كشف في الـ20 من شهر آب/أغسطس الماضي لوكالة شفق نيوز عن وجود 9 عراقيين محتجزين داخل المملكة السعودية، مؤكدا التواصل مع سفارة العراق في المملكة من أجل الإفراج عنهم، في حين أشار إلى أن السعودية لم تتعامل مع ملفهم بإنصاف ولم توجه لهم أي تهمة.