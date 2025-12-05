الحكومة العراقية تتخذ قرارات بشأن مستشفى الرشاد للأمراض النفسية

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، قرارات عدة بشأن مستشفى الرشاد للامراض النفسية، فضلا عن توجيه بإنشاء مستشفيات أخرى في 3 محافظات، إلى جانب زيادة مخصصات العاملين في هذا المستشفى.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تأكيداً على أولوية القطاع الصحي في العمل الخدمي الذي تبنته الحكومة، واستكمالاً لخطط توسعة السعة السريرية للمستشفيات في عموم العراق، سواء عبر بناء مستشفيات حديثة أو توسعة المستشفيات القائمة، واستناداً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، للّجنة خاصة بزيارة مستشفى الرشاد التعليمي، والاطلاع على متطلباته واحتياجاته".

أضاف "فقد وافق السوداني على ما جاء في تقرير اللجنة بنقل مرضى المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط من مستشفى الرشاد إلى مستشفى الأمراض العقلية في الديوانية (مستشفى الحياة)، ونقل مرضى مواطني إقليم كوردستان إلى مستشفى الأمراض العقلية في السليمانية، لتخفيف العبء عن مستشفى الرشاد".

وتابع "كذلك وافق السوداني على إنشاء (3) مستشفيات للأمراض النفسية، واحد في صلاح الدين يشمل مرضى محافظات صلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، ومستشفى في كربلاء يشمل مرضى محافظات النجف وكربلاء و بابل وواسط، وثالث في بغداد، وذلك لضمان توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى".

وبين "كما وافق السوداني على منح امتياز مالي للعاملين من ممرضين وأطباء وبقية الكوادر في هذا المستشفى، وتحويل الموجودين إلى عقود، وتعيين عقود جديدة كعمال خدمة، ومنح مخصصات للكادر الطبي العام في قسم الطب النفسي العدلي، أسوةً بموظفي الكادر الموجود معهم من وزارة العدل، وتوفير 200 سرير جديد للمستشفى".

ووجّه أيضا وزارة الداخلية لغرض استلام الموقوفين من المستشفى خلال مدة وجيزة، بعد تأييد اللجنة الطبية لاكتمال العلاج، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والمستشفى لنقل المرضى الذين اكتسبوا الشفاء ويحتاجون إلى علاج يمنح لهم مرة واحدة شهرياً إلى دور وزارة العمل لانقطاع صلتهم بذويهم، وفكّ ارتباط المستشفى من مديرية صحة بغداد، وجعلها مديرية مستقلة.