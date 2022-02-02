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الحكومة العراقية تباشر بتوزيع السلة الغذائية الأولى للعام 2022

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-02T07:58:41+0000
الحكومة العراقية تباشر بتوزيع السلة الغذائية الأولى للعام 2022

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء عن مباشرة ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية العاملة في مواقعها ومجمعاتها المخزنية في بغداد والمحافظات منذ يوم امس الثلاثاء عملية تجهيز الوكلاء بمواد السلة الغذائية الوجبة الاولى لعام 2022 .

وقالت مدير عام الشركــة العــامة لتجــارة الــمواد الــغذائية لـمى الموسوي في بيان اليوم ان ملاكات شركتها من البصرة الى زاخو مستنفرة بتسلم ونفاض مواد السلة الغذائية لغرض تجهيزها للمشمولين بنظام البطاقة التموينية

ونوهت في الوقت ذاته إلى العمل على ازالة العقبات التي تعرقل انسيابية التجهيز وداعية كافة الوكلاء لمراجعة مراكز البيع لغرض اتمام القطع والتجهيز .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التموينية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها وتباطؤ فترات توزيعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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