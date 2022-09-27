الحكومة العراقية: الخريف الحالي سيكون جافاً مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية

شفق نيوز/ دعت وزارة الموارد المائية، يوم الثلاثاء، الجهات المستهلكة للمياه وبالأخص وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية والحكومات المحلية ووزارة الاسكان والاعمار و البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد إلى ضرورة مساندتها بوقفة جادة لمواجهة شح المياه من خلال ترشيد استهلاكه.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان اليوم، ان الوزارة وحسب متابعتها لمجموعة من التنبؤات الجوية للخريف الحالي عبر الأقمار الصناعية المختصة تشير جميعها الى أن الخريف الحالي سيكون خريفاً جافاً مما سيزيد التهديدات بشأن الزراعة الشتوية و ينذر بموجة جفاف و للموسم الرابع على التوالي مما سيزيد المخاطر والتهديدات بشأن الزراعة الشتوية.

ولفتت الخلية الى ان الوزارة طالبت الجميع سواء المؤسسات القطاعية المستهلكة للمياه أم المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك لتجاوز الازمة الحالية التي يمر بها العالم اجمع والعراق على وجه الخصوص ولغرض تأمين إيصال المياه لمحطات الإسالة.

كما دعت المؤسسات الحكومية والمواطنين الى عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطن.

يشار إلى أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

يذكر أن البلاد تمر بموجة جفاف غير مسبوقة لم تشهدها منذ العام 1930.