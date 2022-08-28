الحكومة الاتحادية تطلق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كوردستان وتنجز 5 آلاف معاملة

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد، إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كوردستان في بغداد، مشيرة إلى إنجاز أكثر من 5 آلاف معاملة خلال شهرين.

وقالت الأمانة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتعاون مع ممثلية إقليم كوردستان العراق أطلق خدمة الاستعلامات الإلكترونية للممثلية، وذلك بإنجاز صفحة الاستعلام الإلكتروني عن الكتب الرسمية في الممثلية بما يتيح للاستفسار والمتابعة لها بين الإقليم والحكومة الاتحادية (بالاتجاهين) للمواطنين وكذلك الدوائر الرسمية".

ونقل البيان عن مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان العراق في بغداد بختيار حاجي حمد قوله، إن "الممثلية حريصة دوما على تقديم الخدمات كافة للمواطنين وبضمنها تعريفهم بما توصلت إليه معاملاتهم لديها؛ الأمر الذي كان يستدعي حضور المواطن بنفسه للسؤال المباشر عنها، لذلك وحرصاً منا على تقديم كل ما هو أفضل وأكثر سهولة وأقل كلفة على المواطنين تم التعاون مع مركز البيانات الوطني لتقديم خدمة الاستعلامات الإلكترونية".

في السياق نفسه أوضح مدير مشروع نظام إدارة الوثائق لممثلية إقليم كوردستان العراق، في مركز البيانات الوطني، مازن جاسم، أن "فكرة الخدمة تتلخص بإمكانية تعريف المواطن بما توصلت إليه الكتب في الممثلية عن طريق اتصاله بالخدمة الإرشادية على الرقم ( ٥٥٩٩ ) من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا، طيلة أيام الاسبوع وتزويد العاملين فيها برقم وتاريخ المعاملة الخاصة به لحصوله على الإجابة المطلوبة ، وبذلك تنتفي الحاجة لمراجعة المواطن إلى مكتب الممثلية في كرادة مريم لغرض الاستفسار عن المعاملات كما جرت العادة سابقا".

وأضاف أن "المؤسسات الحكومية بإمكانها أيضًا الإفادة من صفحة الاستعلام الإلكتروني المذكورة بما يسهل حصولهم على المعلومة ومتابعة الكتب الصادرة من قبلهم".

ولفت البيان إلى أن "مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، أعلن سابقاً عن إتمام الربط الإلكتروني بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، وما زالت الجهود مستمرة والسعي حثيثا لتطوير دائرة الربط الإلكتروني بين الجانبين بشكل أكبر وأكثر فاعلية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال الشهرين الماضيين أكثر من ( ٥٠٠٠ ) معاملة".