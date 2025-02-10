الحكومة الاتحادية تسمح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان عدا منطقة مخمور إلى المحافظات العراقية بعد وضوح الموقف الوبائي في الإقليم من عدم تسجيل أي إصابة بانفلونزا الطيور من خلال ظهور النتائج الموجبة للعينات المرضية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن في إقليم كوردستان.

وأوضح مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من الإقليم جاء بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية المأخوذة من مشاريع تربية الدواجن من الإقليم التي تؤكد خلو المنطقة من إصابات انفلونزا الطيور في مشاريع الدواجن عدا منطقة مخمور التي سجلت إصابة موجبة في حقل واحد ولمخلفات الدواجن.

وأشار الخفاجي إلى مفاتحة ممثلية الإقليم في مجلس الوزراء لغرض اتخاذ إجراءات الاحتواء والسيطرة وتطبيق إجراءات التعقيم والحجر في منطقة مخمور التي ظهرت فيها إصابة موجبة واحدة لعينات مخلفات الدواجن في حقل كان فارغا من الدواجن ومنع التربية فيه لمدة 3 أشهر.

وأكد الخفاجي، على المستشفيات البيطرية كافة باستمرار فرق الرصد والتحري في المحافظات كافة وتحديدا المحاذية لإقليم كوردستان (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى) بمتابعة اسواق بيع الدجاج والطيور وبعض أصحاب تربية الدواجن والتربية المنزلية باستخدام عدة الفحص السريع والتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه ومتابعة منح الشهادات الصحية البيطرية لنقل الدواجن لحماية قطاع الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية ودعم المنتج المحلي.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، أعلنت في 27 كانون الثاني/يناير 2025، منع دخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

وفي نينوى، أعلن مدير المستشفى البيطري بالمحافظة، عمر الحيالي، أن فرقاً صحية باشرت بتطبيق حظر دخول منتجات الدواجن وبيض المائدة القادمة من إقليم كوردستان إلى أسواق الموصل.

من جانبها، كشفت جمعية مربي الدواجن في إقليم كوردستان، في 23 كانون الثاني/يناير 2025، عن تكبد أصحاب المشاريع الإنتاجية خسائر فادحة جراء الحظر المفروض من قبل الحكومة الاتحادية على تسويق الدجاج إلى باقي المحافظات العراقية منذ ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن هذا تزامن مع انتشار أمراض وبائية أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%.

ويعتمد إقليم كوردستان بشكل كبير على مشاريع الدواجن لتوفير الاحتياجات المحلية وتحقيق فائض يتم تصديره إلى باقي محافظات العراق، ومع استمرار الحظر المفروض منذ أكثر من ثمانية أشهر على تصدير الدجاج إلى المحافظات الجنوبية، تفاقمت الأزمات الاقتصادية لأصحاب المزارع في الإقليم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور فيروس أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 50%، مما يعمّق الأزمة ويهدد بخسائر أكبر في القطاع.