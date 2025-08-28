الحكم غيابيا بالحبس 6 أشهر بحق "جيهان الفيلي"

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بصدور حكم غيابي بحق جيهان الفيلي، بالحبس 6 أشهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة استئناف واسط، حكمت على المدانة (جيهان الفيلي) غيابيا بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "تم اصدار أمر قبض بحق المدانة اعلاه لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها".

وكان مصدر مطلعا، أفاد في حزيران/ يونيو الماضي، بصدور أمر قبض قضائي بحق الناشطة على مواقع التواصل "جيهان الفيلي" بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت، أمراً بالقبض على الناشطة الرقمية جيهان الفيلي، المعروفة بلقب "تاهو العز لله"، بتهمة نشر محتوى هابط عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الفيلي قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد نشرها مقطع فيديو تستعرض فيه سيارتها الفارهة من نوع "تاهو"، ما دفعها إلى الرد على منتقديها بتوضيح مصدر تمويلها، مشيرة إلى دعم والدها المالي.