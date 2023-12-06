السجن لمدة عام لسائق دهس متعمداً شرطي مرور في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بأن القضاء أصدر حكماً بالسجن لمدة عام بحق سائق دهس متعمداً شرطي مرور في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة المختصة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام بحق (سائق الباجيرو) الذي دهس شرطي مرور في بغداد".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي مقطع فيديو يظهر فيه شرطي مرور يعترض طريق سيارة نوع (باجيرو) بزجاج مظلل قرب نفق الشرطة في حي الجامعة غربي بغداد، إلا أن سائق السيارة لم يستجب لأوامر شرطي المرور واستمر بالسير ودفع الشرطي الذي سقط أرضاً فما كان من السائق إلا أن قام بدهسه والمضي في طريقه، ما أدى إلى إصابة الشرطي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد ساعات قام سائق السيارة بتسليم نفسه إلى الشرطة، وتبين أنه ينتمي لحماية النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي ويحمل كتاباً رسمياً من مكتب النائب يخوله بالتجوال في سيارته المظللة داخل وخارج بغداد.

غير أن النائب الخزرجي قال في بيان في حينها إن المتهم "كان يعمل معنا سابقاً قبل شهرين، وحالياً ليس من طاقم حمايتنا".