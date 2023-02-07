الحكم على البلوغر العراقية "أم فهد" بالحبس لمدة 6 أشهر

شفق نيوز/ قضت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، بالحكم بالحبس لمدة 6 أشهر بحق البلوغر العراقية المدعوة "أم فهد".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة أصدرت حكماً بتوقيف المدعوة (أم فهد) للمدة المذكورة، وذلك لنشرها المحتوى السيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر أن المحكمة قررت أن تقضي البلوغر مدة محكوميتها في سجن للنساء في جانب الرصافة من بغداد.

و أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة مطلع شهر شباط الجاري، بإلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم نساء من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي جراء نشرهم محتويات سيئة تخالف الذوق والآداب العامة.

وأضاف المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، أن عمليات الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض قضائية، مردفا بالقول إن من بينهم المعتقلين المدعو حسين صجمه، وام فهد، وعسل حسام.

وكان مصدر رفيع المستوى بوزارة الداخلية العراقية، قد كشف نهاية العام 2022، عن تشكيل اللجنة القضائية العليا لمحاربة المسيئين للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وأبلغ المصدر آنذاك وكالة شفق نيوز، بأن "اللجنة القضائية أصدرت العديد من أوامر القاء القبض على أصحاب المحتويات المسيئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (التيك توك)"، لافتا إلى أن "أوامر القبض صدرت بناءً على أحكام المادة 431 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.