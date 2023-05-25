الحكم بإدانة مستثمر تدخل بتعيين مسؤول في الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس والغرامة على أحد المستثمرين، عن جريمة تدخُّله بتعيين مديرٍ عامٍّ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحبس أحد المُستثمرين وصاحب إحدى الشركات الأهليَّة حبساً بسيطاً لمُدة سنةٍ واحدةٍ وإيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ عليه مقدارها عشرة ملايين دينار، في القضيَّة المُتعلقة بتدخُّله في تعيين مديرٍ عامٍّ للشركة العامَّة للصناعــات الكهــربائيَّة والإلكترونيَّة التابعــة إلى وزارة الصناعـة والمعــادن، مقابل إبرام عقد مشاركةٍ مع إحدى الشركات العائدة لشقيق المدان.

وتابعت بالقول إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها بحقِّ المدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (310) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.