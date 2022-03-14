الحكم بحبس محافظ نينوى الأسبق "سنتين" بسبب "قناة فضائية"

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس بحقِّ محافظ نينوى الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً يقضي بإدانة محافظ نينوى الأسبق، لارتكابه مُخالفة عمديَّة لواجبات الوظيفة، تمثلت بقيامه بإعادة فتح إحدى القنوات الفضائيَّة؛ لغرض الترويج والدعاية لأعماله الشخصيَّة، خلافاً للقانون".

الدائرة أضافت في بيانها؛ إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس لمُدَّة سنتين؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق. فيما ضبطت عدداً من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، مشيرةً إلى أن المبالغ التي تمَّ ضبط أولياتها تتجاوز الـ76 مليار دينار عراقي.

ولم يشر بيان هيئة النزاهة اللى اسم المحافظ الاسبق الذي حكم عليه بالحبس، وتعاقب على ادارة محافظة نينوى كل من اثيل النجيفي الذي اقيل إبان سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي، وتسلم من بعده المحافظ السابق نوفل العاكوب الذي أقيل بسبب تهم فساد ليتولى نجم الربيعي ادارة المحافظ في الوقت الحالي.