الحكم بالسجن 15 سنة لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بأن محكمة استئناف البصرة أصدرت حكما بالسجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة عماد الشاوي لارتكابه الفعل الفاضح.

وانتشرت في شهر آذار/مارس الماضي صور على وسائل التواصل الاجتماعي قيل إنها لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة وهو يمارس فعلاً جنسياً مع إحدى الطالبات.

وقرر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، يوم الأربعاء 21 آذار/ مارس الماضي، سحب يد عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور "فاضحة" تظهره في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، بحسب مصادر.

في حين أفاد مصدر أمني، يوم الخميس 22 آذار/ مارس، باعتقال عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت الشاوي، من منزله في البصرة، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز.