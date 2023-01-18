الحكم بالسجن لمدة عامين بحق مسؤول في محافظة واسط

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الأربعاء، حكماً يقضي بالحبس لمدة عامين بحق مدير معمل غاز الكوت الحكومي لاحداثه ضرراً عمداً بالمال العام.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، بأن المحكمة أدانت هذا المسؤول وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراق.

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

ومنذ تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة الاتحادية الحالية كثفت هيئة النزاهة من جهودها في ملاحقة المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري ومنها "سرقة القرن" إلا أن مراقبين والأوساط الشعبية تؤشر بأن ملاحقة المتورطين بالفساد التي تُعد من أكبر المعضلات التي تواجه العراق، دون المستوى المطلوب، ويقولون أن "حيتان الفساد مايزالون مستمرين في نهب الأموال والثروات".