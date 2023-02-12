الحكم بالحبس لمدة سنتين بحق المودل العراقية "عسل حسام"

شفق نيوز/ قضت محكمة جنح الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، بالسجن لمدة سنتين بحق المودل العراقية "عسل حسام" بسبب المحتوى الهابط الذي كانت تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، بأن الحكم صدر على المودل بالحبس لمدة سنتين بعد تصديق اقوالها في محكمة جنح الكرخ بسبب المحتوى الهابط.

وخلال شهر شباط/فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وام فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.