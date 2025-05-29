الحكم بالحبس أربعة أشهر بحق ناشطة لتجاوزها على "آل الصدر"

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الخميس، أن محكمة جنح النجف اصدرت حكماً بالحبس بحق ناشطة لإساءتها الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأسرته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحكم صدر على الناشطة المدعوة "رنا عبد الحليم الصميدعي" بالحبس أربعة أشهر وفق أحكام المادة 372 بسبب تجاوزها على آل الصدر.

وتعرضت الناشطة و الإعلامية وعضو اتحاد الأدباء والكتاب في النجف رنا الصميدعي الى الاختطاف بالنجف في العام 2020 غير أنه تم إطلاق سراحها بعد يوم واحد من عملية الاختطاف.

وعُرفت الصميدعي بمواقفها المناهضة لسياسة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقد وجهت له انتقادات لاذعة عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتنص المادة 372 على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 300 دينار على كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية، أو حقّر من شعائرها، ومن تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة، أو تعمد منعها أو تعطيلها، ومن خرّب أو أتلف أو دنّس بناءً مُعداً لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمزاً له حُرمة دينية.