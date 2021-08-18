الحكم بالحبس الشديد على موظفين لاختلاسهما 6 مليارات دينار

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، بصدور اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة إثر إدانتهما باختلاس أكثر من ستة مليارات دينار.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار عراقي عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة".

وأضاف أن "المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات".

واشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".