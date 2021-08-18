سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحكم بالحبس الشديد على موظفين لاختلاسهما 6 مليارات دينار

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-18T07:26:15+0000
الحكم بالحبس الشديد على موظفين لاختلاسهما 6 مليارات دينار

شفق نيوز/ أفاد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، بصدور اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة إثر إدانتهما باختلاس أكثر من ستة مليارات دينار.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات  دينار عراقي عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة".

وأضاف أن "المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات".

واشار البيان إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

related

بعد وصول جرعات استرازينيكا.. الصحة تمنح الأولوية لفئتين بتلقي لقاح كورونا

Date: 2021-03-25 15:01:33
بعد وصول جرعات استرازينيكا.. الصحة تمنح الأولوية لفئتين بتلقي لقاح كورونا

الصناعة تطمئن العراقيين بشأن أقنعة الوقاية من كورونا

Date: 2020-02-25 16:10:28
الصناعة تطمئن العراقيين بشأن أقنعة الوقاية من كورونا

وزارة الصحة تبدي تخوفا شديدا من رفع حظر التجوال في العراق

Date: 2020-04-14 16:37:27
وزارة الصحة تبدي تخوفا شديدا من رفع حظر التجوال في العراق

شفق نيوز تنشر اسماء توزيع الصحة العراقية لخريجي الجامعات واقليم كوردستان

Date: 2021-05-04 08:22:06
شفق نيوز تنشر اسماء توزيع الصحة العراقية لخريجي الجامعات واقليم كوردستان

الصحة العراقية توضح بشأن لقاح الأجانب في البلاد

Date: 2021-08-03 10:46:36
الصحة العراقية توضح بشأن لقاح الأجانب في البلاد

هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو

Date: 2020-02-26 17:13:32
هل ستغلق المدارس والجامعات؟.. وزير الصحة يكشف نتائج اجتماعات درء "كورونا".. فيديو

الصحة العراقية تطالب بتحريك شكاوى ضد من يقيم التجمعات البشرية

Date: 2020-05-06 16:33:48
الصحة العراقية تطالب بتحريك شكاوى ضد من يقيم التجمعات البشرية

هل تسبب انقطاع الكهرباء بتلف لقاحات كورونا.. الصحة العراقية تجيب

Date: 2021-07-02 16:18:26
هل تسبب انقطاع الكهرباء بتلف لقاحات كورونا.. الصحة العراقية تجيب