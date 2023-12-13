الحكم بالحبس البسيط بحق المطرب العراقي "مرتضى العبودي" (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة من محكمة جنح الكرخ، يوم الأربعاء، عن حكم بالحبس البسيط على المطرب مرتضى العبودي وذلك بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة أيام بتهمة المحتوى الهابط.

وجاء في نص الحكم، الذي وردت نسخة من وثيقته لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الكرخ تشكلت بتاريخ 16 / 11 / 2023، برئاسة القاضي عقيل ناظم محمد المأذون بالقضاء باسم الشعب، عن المشتكي / الحق العام/ والمدان المكفل منتظر عباس عيسى عزيز الملقب بـ (مرتضى العبودي) وكيله المحامي كاظم عباس ياسين".

وجاء القرار بحسب الوثيقة "الحكم على المدان منتظر عباس عيسى عزيز الملقب بـ(مرتضى العبودي) بالحبس البسيط لمدة ثلاث اشهر وعشرة أيام وفقا لأحكام المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وإعطاء الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".

وبيّنت أنه "صدر الحكم استنادا لاحكام المادة 182/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في 16 / 11 / 2023".

وكانت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، قد اصدرت في وقت سابق من العام 2023 مذكرة قبض بحق المطرب "مرتضى العبودي" بتهمة "المحتوى الهابط".