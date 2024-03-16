الحقوق النيابية تطالب بإيقاف مسلسل "عالم الست وهيبة": يسيء للرموز الدينية

شفق نيوز/ طالب رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، يوم السبت، هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، معتبرا أن شخصيات المسلسل تسيء للرموز الدينية، ومقتبسة من "البعث المقبور" على حد قوله.

وخاطب الساعدي في وثيقة صادرة من مكتبه وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها هيئة الاعلام والاتصالات "بإيقاف بث مسلسل عالم الست وهيبة استناداً إلى الدور التمثيلي و الرقابي ولائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من الهيئة عام 2019".

وقال الساعدي: "وردتنا العديد من الشكاوى والمناشدات من المواطنين تتضمن وجود إساءة عمدية للرموز الدينية في مسلسل عالم الست وهيبة الذي يعرض على قناة (UTV)، والتي تتمثل باختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) في إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة الكناية والتورية إلى شخصية الإمام المهدي (عجل الله فرجه)".

وأضاف: "حيث أن استخدام هذه الشخصية واقتباسها من زمن النظام الصدامي البائد مع ما تحمله من دلالات ضمنية على شخصية الإمام تتضمن استهدافاً واضحاً للرموز الدينية، وهو الأمر الذي جرمته لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة من هيئة الإعلام".

ودعا الساعدي هيئة الإعلام والاتصالات الى "اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناطة بالهيئة وفقاً للأمر رقم (65) لسنة 2004 بشأن هذا الموضوع، فأما يتم إيقاف بث المسلسل بصورة كلية من القناة المذكورة، أو توجيه القناة باستقطاع المشاهد الواردة في المسلسل التي تتضمن ظهور شخصية (مهدي أبو صالح) بمشاهد مسيئة من جميع الحلقات التي ستعرض في الأيام المقبلة".