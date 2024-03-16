"الحصبة" تغزو كركوك والصحة تواجهها بحملة تلقيحات

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم السبت، عن ارتفاع كبير في أعداد المصابين بمرض الحصبة، ومع تلك الزيادات أطلقت حملة واسعة للتلقيحات في عموم مناطق المحافظة، فيما أشار أولياء أمور طلبة المدارس إلى تفشي المرض بين ابنائهم.

وقال مدير عام صحة كركوك زياد خلف مديد، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة صحة محافظة كركوك اطلقت حملة واسعة للتلقيح ضد مرض الحصبة التي سجلنا زيادة كبيرة في اعداد المصابين فيها، والذين يراجعون المستشفيات حيث نقوم بفحصهم واعطائهم العلاجات الخاصة".

ولفت مديد إلى ان "اعراض الاصابة بمرض الحصبة هو الصداع والحمى الشديدة مع ظهور طفح جلدي وردي اللون على الجسد وفي مناطق متفرقة يضاف اليه احمرار العينين مع التهاب الجهاز التنفسي العلوي".

وأكد أن "صحة كركوك اطلقت حملة واسعة ضمن توجيهات وزارة الصحة لتقليح اكبر عدد من المشمولين بها لغرض حمياتهم من الإصابة في هذا المرض ".

ويقول أولياء أمور طلبة المدارس في كركوك، إن هناك إصابات بين صفوف الطلبة، حيث ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالحصبة.

وقالت سميرة جميل ، للوكالة، أن "ابنها اصيب بالحصبة وهو طالب في الصف الثاني المتوسط، وعندما علمت بالاصابة راجعت المستوصف الصحي، وتأكد إصابته، ومنح اجازة مرضية لعشرة ايام لغرض عدم انتشار العدوى بين الطلبة".

وبينت أن "المرض متفشي بصورة كبيرة في المدارس، ونحتاج للتوعية والحرص واخذ التلقيحات لتقليل الاصابة به".