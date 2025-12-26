الحشد يحيي ذكرى ضربة 2019.. تشييع رمزي لقتلى القائم في بغداد (صور وفيديوهات)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مراسم التشييع الرمزي لقتلى مدينة القائم بمحافظة الأنبار الذين سقطوا جراء الاستهداف الأميركي في العام 2019.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قد دعت، يوم أمس الخميس، المواطنين إلى المشاركة الواسعة في هذا التشييع الرمزي، في ساحة التحرير، تخليداً لذكرى القتلى، على حد قولها.

يذكر أن الطيران الأميركي نفذ ضربة جوية استهدفت مقرات تابعة لكتائب حزب الله في مدينة القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق عام 2019، وأسفرت حينها عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلقت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في بيان لها على الضربة، بالقول إنها جاءت رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف الخاصة.

ووفقاً للبيان، فإن القوات الأميركية شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد خمسة منشآت تابعة له في العراق وسوريا، مضيفة أنه ستؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف.