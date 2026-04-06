الحشد والجيش يطلقان حملة لإسعاف بسماية وجنوب شرق بغداد بالمياه

شفق نيوز- بغداد

انطلقت حملة خدمية واسعة لتأمين مياه الشرب إلى مجمع بسماية السكني جنوب شرقي بغداد، عبر ناقلات حوضية تابعة للحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد، بعد أزمة تلوث أوقفت ضخ المياه، وذلك عقب تقارير نشرتها وكالة شفق نيوز بشأن الأزمة وتحرك الحكومة لمعالجتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن آليات الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي بدأت منذ ليلة أمس نقل المياه إلى المجمع، واستمرت حتى صباح اليوم، حيث وصلت عشرات الحوضيات لتزويد السكان بمياه الشرب.

ووجهت قيادة الحشد الشعبي، باستنفار الجهدُ الخدمي والهندسي آلياته في مناطق بسماية وحيّ الوحدة والنهروان والجعارة والوردية، حيث تضمنت الحملة توزيع المياه الصالحة للشرب عبر (35) صهريجاً بهدف تأمين احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد إطلاق "حملة كبرى لإيصال الماء الصالح للشرب جنوب شرق العاصمة"، بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية، مشيرة إلى تسخير عجلات حوضية من تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية، مع متابعة ميدانية مستمرة "بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وكانت هيئة الاستثمار العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، الاستعانة بوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي لمواجهة أزمة المياه في مدينة بسماية، بعد توقف ضخ المياه مؤقتاً نتيجة تلوث في مياه نهر دجلة المغذي لمحطات التصفية.

وأوضحت أن وزارة الموارد المائية تواصل أعمالها لمعالجة المشكلة عبر كري النهر وإزالة الملوثات والمخلفات، فيما تعتمد منظومة بسماية حالياً على الخزين المتوفر في الخزانات، مع تزويدها بالمياه عبر الحوضيات كإجراء طارئ ومؤقت.

وتواجه مدينة بسماية منذ السبت أزمة في مياه الشرب بعد توقف محطات التصفية إثر تلوث المياه بمواد ثقيلة وبقع نفطية وتصريف مياه غير معالجة، بحسب تحذيرات خبراء بيئيين.

وعلى خلفية تقرير نشرته شفق نيوز بشأن أزمة المياه، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمعالجة تأثير التلوث والترسبات التي جرفتها الأمطار والسيول إلى نهر ديالى، والتي انعكست على مشاريع التصفية في مناطق المدائن وبسماية، مع التأكيد على وضع خطط لمنع تكرار الأزمة.