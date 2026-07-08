الحشد الشعبي يقدر المشاركين في تشييع خامنئي بالنجف بنحو 3.8 ملايين شخص

شفق نيوز - النجف

قدر الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عدد المشاركين في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في مدينة النجف بنحو 3 ملايين و800 ألف شخص، وذلك عقب اختتام مراسم التشييع في المحافظة.

وذكر الحشد الشعبي، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المشاركين في مراسم التشييع، الممتدة من مجسر مستشفى الصدر وصولاً إلى صحن السيدة فاطمة والحرم العلوي، مع احتساب الشوارع الفرعية والتجمعات الأخرى وحتى منطقة خان النص جنوب النجف، بلغ قرابة 3 ملايين و800 ألف مشيع.

وظهر اليوم، أقيمت صلاة الجنازة في الصحن العلوي بإمامة الأستاذ في الحوزة العلمية محمد تقي الحكيم، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

ومع انتهاء مراسم صلاة الوداع، اختُتمت جميع مراسم التشييع في النجف، فيما بدأت التحضيرات اللوجستية لنقل الجثمان إلى مدينة كربلاء، حيث من المقرر استكمال مراسم التشييع.

وكان الناطق باسم اللجنة العليا لمراسم التشييع، الفريق سعد معن، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن التقديرات الأولية للجنة تشير إلى مشاركة أكثر من مليوني شخص في مراسم التشييع، فيما تولى نحو 4300 إعلامي عراقي وأجنبي تغطية الحدث.

وانطلقت مراسم التشييع صباح الأربعاء في مدينة النجف، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، قبل انتقال الجثمان إلى كربلاء لاستكمال مراسم التشييع.