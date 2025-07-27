الحشد الشعبي يعلن إطلاق رواتب منتسبيه لشهر تموز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاحد، عن إطلاق رواتب منتسبيها لشهر تموزو الحالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نُحيطكم علمًا بأن منافذ الاستلام موزعة في عدد من المناطق، ويمكنكم معرفة أقرب منفذ إليكم من خلال خريطة المنافذ".

وأضافت "كما نود التأكيد أن البطاقات فعّالة طيلة الشهر، ويمكن سحب الرواتب في أي وقت يناسبكم، دون التقيد بتاريخ محدد ".

كما كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن "رواتب الحشد ستوزع من فروع مصرف الرافدين والمنافذ كافة".

وتابع أنه "تم البدء بتوزيع رواتب الحشد الشعبي من خلال بطاقة المهندس الجديدة عبر فروع مصرف الرافدين".