الحشد الشعبي يعلن انطلاق الخطة الأمنية لزيارة الإمام زين العابدين في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أعلن معاون قائد عمليات الشمال وشرق دجلة في الحشد الشعبي، يلماز النجار، مساء يوم الجمعة، انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة مقام الإمام زين العابدين في قصبة الإمام التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وقال النجار، لوكالة شفق نيوز، إن "مراسم الزيارة انطلقت من محيط الفوج الثالث التابع للواء السادس عشر، حيث باشرت قطعات الحشد الشعبي بتنفيذ واجباتها الأمنية والخدمية ضمن الخطة المعدة لهذه المناسبة الدينية".

وأضاف أن "قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة تشارك بقوة في تنفيذ الخطة، إلى جانب ألوية 15 و16 و52، فضلاً عن فوج القوات الخاصة التابع للقيادة وفوج المغاوير، وذلك بالتنسيق مع بقية القطعات الأمنية المنتشرة في المحافظة، من خلال غرفة عمليات مشتركة لإدارة الملف الأمني".

وأشار النجار إلى أن "الخطة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تتضمن أيضاً جهوداً خدمية وتنظيمية لدعم الزائرين، من خلال تأمين الطرق المؤدية إلى مقام الإمام زين العابدين، وتنظيم حركة المركبات والمواكب الحسينية، فضلاً عن توفير الدعم اللوجستي بالتنسيق مع الدوائر الساندة".

وبيّن أن "الزيارة تستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزائرين القادمين من محافظات الوسط والجنوب، وسهل نينوى ومناطق أخرى، حيث بلغ عدد المشاركين خلال العام الماضي بلغ نحو 700 ألف زائر، في حين تشير التوقعات إلى تسجيل زيادة في أعداد الوافدين هذا العام".

وتشهد قصبة الإمام في قضاء داقوق سنوياً توافد مئات الآلاف من الزائرين لإحياء زيارة مقام الإمام زين العابدين، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية تشارك في تنفيذها القوات الأمنية والحشد الشعبي والدوائر الخدمية، بهدف تأمين المناسبة وتوفير الخدمات اللازمة للزائرين القادمين من مختلف المحافظات.