الحشد الشعبي يعتقل متهماً بحوزته "كريستال" في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الحشد الشعبي في الأنبار، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم بحيازة المخدرات نوع "كريستال" في المحافظة.

وقال الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من اللواء الخامس والخمسين نفذت واجباً أمنياً ناجحاً في ناحية الوفاء، أسفر عن إلقاء القبض على المدعو (ع. م. س) وبحوزته مادة الكريستال المخدرة، ومبلغ مالي".

ولفت إلى أن "العملية جاءت بجهود استخبارية دقيقة وبناءاً على توجيهات الحاج القائد سعد دواي قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار".

وأكد أنه "تم تسليم المتهم والمضبوطات أصولياً إلى شعبة مكافحة مخدرات هيت، وعادت القوة إلى مقرها دون أي حادث يُذكر".