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الحشد الشعبي يصدر توجيهات لمنتسبيه: هذه محظورات بدءاً من يوم غد

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-21T13:19:30+0000
الحشد الشعبي يصدر توجيهات لمنتسبيه: هذه محظورات بدءاً من يوم غد

شفق نيوز / أصدرت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، جملة توجيهات لمنتسبيها، فيما توعدت المخالفين بتبعات إدارية وقانونية.

وتضمنت التوجيهات الصادرة عن مدير مديرية الاعلام، وفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، "منع التصوير بالهاتف المحمول داخل مبنى المديرية، فضلاً عن توجيهات أخرى للرجال والنساء".

وجاء في توجيهات الرجال، منع ارتداء البنطلون الجينز والقميص المقلم، وكذلك منع ارتداء الملابس التي تحمل أعلاماً أو كتابات أجنبية، وحظر قصات الشعر الغربية، وعدم ارتداء الحذاء من دون جوراب، أو عدم إظهار الوشوم.

هذا وأوصت المديرية منتسبي (الأمن، التصميم اللوجستي، والصيانة)، بارتداء "الزي العسكري حصراً".

فيما شملت تويجهات الهيئة للنساء، منع ارتداء الملابس الضيقة بأنواعها كافة، وكذلك الألوان الصارخة، وكذلك حظر المكياج الصارخ.  

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