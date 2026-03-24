الحشد الشعبي يشيّع جثامين 15 مقاتلاً قضوا بقصف الأنبار (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

شيّعت هيئة الحشد الشعبي في بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، جثامين 15 مقاتلاً قضوا في قصف جوي أميركي استهدف مقراً للحشد في محافظة الأنبار ليلة أمس.

ووثق مراسل وكالة شفق نيوز مراسم التشييع التي أُقيمت في شارع فلسطين ببغداد، بحضور العشرات من مقاتلي الحشد وذويهم، حيث رُفعت الأعلام العراقية ورايات الحشد الشعبي وصور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وانطلق موكب التشييع من مبنى مديرية الإعلام العامة في الهيئة بمنطقة شارع فلسطين، بحضور رسمي رفيع المستوى، ضم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، والأمين العام للهيئة الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الرسمية، بالإضافة إلى جموع غفيرة من عناصر الحشد وعوائلهم.

وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد وجّه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية قصف جوي قال إنه "أميركي - صهيوني" استهدف مقراً للحشد الشعبي في الأنبار وأدى إلى مقتل 15 عنصراً وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بارتفاع حصيلة الاستهداف الجوي الذي طال مقراً لهيئة الحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، ليل الاثنين/ الثلاثاء، إلى 30 عنصراً بين قتيل وجريح، وسط تضارب في الإحصاءات الرسمية والميدانية.

ونعت هيئة الحشد الشعبي قائد عملياتها في محافظة الأنبار سعد دواي، قبل أن تؤكد في بلاغ لاحق ارتقاء 14 عنصراً آخرين كانوا برفقته، واصفة الهجوم بأنه "استهداف أميركي غادر" طال مقر العمليات بشكل مباشر.