الحشد الشعبي يشكل لجنة لتعويض المتضررين من انفجار جرف النداف

شفق نيوز– بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة ميدانية خاصة لحصر الأضرار وتعويض المتضررين من حادث الانفجار في منطقة جرف النداف.

وقالت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن اللجنة باشرت أعمالها فوراً بالتنسيق مع الجهات المحلية والأمنية لإحصاء الأضرار بدقة، وضمان تعويض أصحاب المنازل والممتلكات بما يضمن إنصاف جميع المواطنين المتأثرين بالحادث العرضي.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي، حرصها على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة رعاية أبناء الشعب العراقي والوقوف إلى جانبهم في جميع الظروف.

والثلاثاء الماضي، هز انفجار داخل أحد مقرات الحشد الشعبي جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن ثلاثة قتلى ومصابين اثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان سابق، أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلفتها عصابات داعش الإرهابية داخل المقر، مؤكدة أنها سيطرت على الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة، وأن فرقها مستمرة في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظاً على أرواح المواطنين.