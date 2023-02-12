الحشد الشعبي يستنفر في العراق لأجل سوريا (صور)

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، استنفار كوادرها لإغاثة المتضررين جرّاء الزلزال الذي ضرب سوريا، وبينما أوضحت تفاصيل الدعم والمساعدات المقدّمة، أشارت إلى فتح مكاتب لجمع التبرعات في جميع المحافظات العراقية.

وقال مسؤول إعلام الهيئة في محافظة البصرة، أشرف العلياوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الحشد الشعبي أطلقت - بعد توجيهات الحكومة العراقية - حملتها بعنوان (حشد الإغاثة) لإغاثة المتضررين، وتقديم المساعدات والدعم للعائلات المنكوبة جرّاء الزلزال في سوريا".

وأضاف العلياوي، أن "الحشد الشعبي استنفر جميع كوادره الهندسية واللوجستية والخدمية والطبية، وهناك أيضاً فرق متخصصة للإنقاذ، باشرت بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال، ومستمرة بالعمل إلى هذا اليوم".

وأكد أن "قوافل الدعم اللوجستي والمواكب الحسينية مستمرة في تقديم المساعدات التي تضمنت مواد غذائية ومنزلية وصحية ومستلزمات أطفال وخيام".

وأوضح العلياوي، أن "هذه الحملة تشارك فيها جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت من بغداد وتبعتها البصرة والمحافظات الأخرى، وكذلك تم فتح مكاتب رسمية في جميع المحافظات لجمع التبرعات والدعم بأشكاله وأنواعه كافة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر في سوريا إلى 5273، تنقسم إلى 2063 في مناطق النظام، و3210 في مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” و”الحكومة السورية المؤقتة”، إضافة لإصابة الآلاف، في حين أن هناك أهالي دفنوا جثامين الضحايا في الساعات الأولى قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.