الحشد الشعبي يستعد لتظاهرة ليليلة في مطار بغداد

شفق نيوز– بغداد

وجهت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، دعوة للمشاركة في تظاهرة "مليونية" في شارع مطار بغداد الدولي لإستذكار قادة النصر.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الخروج المليوني السنوي يأتي لإحياء الذكرى السادسة لاستشهاد قادة النصر ومرافقيهم، في موقع الاستهداف الأميركي على شارع الشهيد أبو مهدي المهندس (المطار)".

وذكرت الهيئة في بيانها أن الفعالية ستقام يوم 2 كانون الثاني/يناير 2026، ابتداءً من بعد صلاة المغرب وحتى توقيت العروج بعد منتصف الليل، معتبرة أن هذه المناسبة تمثل تجديداً للعهد ورسالة تؤكد استمرار نهج الشهداء.

وأضاف البيان أن الحضور يأتي للتأكيد على ثبات الموقف، وأن “خط الشهداء باقٍ، وأن الدم الذي صان العراق لن يُساوَم عليه”، مشدداً على أن استشهاد القادة لن يُنهي المسيرة.

وتعرض موكب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني الى ضربة جوية أميركية في شارع مطار بغداد الدولي، في بداية كانون الثاني 2020 ما أدى الى اغتيالهما ونحو 10 أشخاص آخرين بينهم عراقيون وإيران.