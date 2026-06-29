الحشد الشعبي: تشييع خامنئي في العراق جاء بطلب حكومي

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير المديرية العامة للإعلام في هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي، يوم الاثنين، أن تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية وبمشاركة مؤسسات الدولة.

وقال العقابي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع تنسيقي للحشد، إن تشييع جثمان علي خامنئي في العراق يقام بناءً على طلب الحكومة العراقية وبالتنسيق مع القوى السياسية، مؤكداً أنه سيكون تشييعاً رسمياً بمشاركة مؤسسات الدولة المعنية.

وأضاف أن مراسم التشييع ستكون رسمية، بمشاركة جميع مؤسسات الدولة المعنية بتنظيمها وإدارتها.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ستُقام في طهران، على أن يُشيّع جثمانه في العراق يوم 8 تموز/ يوليو.

وكان خامنئي قد اغتيل في الغارات الأميركية الإسرائيلية التي استهدفت طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، بعد أكثر من ثلاثة عقود قضاها في منصب المرشد الأعلى، قبل أن يخلفه نجله مجتبى خامنئي.