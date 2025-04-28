"الحسينية القديمة".. معلم تراثي يسنده "الطين وجذوع النخيل" (صور)

شفق نيوز/ تُعد "الحسينية القديمة" في محلة القلعة بقضاء بدرة، من أعرق المعالم الدينية في محافظة واسط، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1940 ميلادي (1360 هجري).

وقد شُيدت الحسينية من الطين وجذوع النخيل، ما يمنحها طابعًا تراثيًا فريدًا يعكس أصالة البناء الشعبي في تلك الفترة، في مدينة تعد من المناطق الأصيلة للكورد الفيليين، حيث يشكلون الأغلبية فيها.

ويقول محمد توفيق محسن، أحد أبناء المنطقة، وهو معلم متقاعد، إن "الحسينية لا تزال محافظة على طابعها التاريخي بجهود الأهالي، الذين حرصوا على الحفاظ عليها على مر السنين".

وأشار، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "سكان محلة القلعة هم السكان الأصليون للمنطقة، الذين شهدوا مختلف التحولات منذ أربعينيات القرن الماضي، وبقوا أوفياء لإرثهم الثقافي والديني".