الحزب الإسلامي العراقي ينعى رئيسه الأول

شفق نيوز/ نعى الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الخميس، رئيسه الأول نعمان السامرائي الذي توفي عن عمر ناهز 86 عاماً.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس الأول للحزب الاسلامي العراقي وأحد أبرز مؤسسيه، العلامة الكبير، والداعية الهمام، والأستاذ القدير، الشيخ الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي، وافته المنية صباح اليوم،عن عمر ناهز 86 عاماً".

وأضاف أن "السامرائي كان انموذجاً باهراً للشخصية الإسلامية الفاعلة، وفارساً لا يجارى في ميادين العلم والمعرفة والدعوة، فهو الاكاديمي المتميز، والعالم الرصين، الذي قضى حياته في ساحات الدعوة إلى الله، والعمل الجامعي، وترك وراءه عشرات المؤلفات القيمة، وآلاف المنتمين إلى تنظيم الحزب الإسلامي العراقي، ومئات الطلبة الذين هم اليوم يحملون اليوم فكره ومشروعه الإصلاحي الوطني".

وختم قائلاً، "إذ نودع السامرائي بحزن وألم، فنحن نتذكر وبفخر كبير، دوره في تأسيس الحزب الإسلامي العراقي، ونشاطه الواسع أيام ترؤسه للحزب في وقت التأسيس عام 1960، وتحمله كل المصاعب والتحديات بشجاعة بالغة، واستمرار جهوده بعد عودته المتكررة إلى العراق خلال السنوات الماضية، من خلال عمله التثقيفي والتوعوي، وتوظيف خبراته الثرة من اجل نهضة العراق الذي احبه وعمل لنصرته قضيته، وتحمل الكثير من الأذى بسبب ذلك فغادره مكرهاً طيلة عقود طويلة".